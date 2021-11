Héloïse Weiner (Familles Nombreuses) enceinte de son 7e enfant : ses enfants "ravis, sauf..."

Reconnaissante de ces mots touchants, la jolie brune a tenu à remercier ses abonnés en story. "Merci pour vos félicitations. Le bébé arrivera au printemps" précise-t-elle. Interrogée sur la réaction de ses enfants à propos de cette nouvelle grossesse, elle répond : "Ils étaient ravis ! Sauf Oscar qui s'en fiche complètement". Adepte de l'accouchement à domicile, Héloïse Weiner a confié ne pas "être décidée" pour le moment mais avoir déjà choisi le prénom de son bébé. "On le connait déjà oui mais on le garde pour nous pour le moment". Maman comblée, elle a également rappelé les différents âges de ses six enfants : "9 ans, bientôt 8 ans, 6 ans, bientôt 5 ans, bientôt 3 ans, bientôt 1 an".

Pour rappel, la jolie maman a récemment été l'objet de vives critiques sur Instagram par rapport à l'éducation de son fils cadet Oscar. Certains internautes l'accusaient d'habiller son fils "comme une fille". "Pourquoi vous l'habillez toujours en fille ? Vous souhaitiez une fille et pas un garçon ?", lui avait-on notamment demandé. Très énervée, Héloïse Weiner avait tenu à recadrer ses haters.

"Je n'ai pas trouvé de zizi sur le bleu ou de zézette sur le rose, donc je pense que ce sont juste des couleurs et que n'importe qui peut les porter. Bref on s'en fiche, non ? Mes enfants ont des vêtements sur le dos, c'est la base. Quand ils sont assez grands, ils choisissent eux-mêmes leurs habits, en attendant, je choisis des habits qui me plaisent à moi puisque je suis leur maman et que c'est moi qui les achète quoi. Ça ne va pas plus loin."

Au bord de la crise de nerfs, elle avait ajouté : "Vous pouvez aller vous regarder dans un miroir et vous répéter que vous avez de la valeur, ça remontera peut-être votre estime de vous-même et vous cesserez d'aller cracher des sottises chez les autres".