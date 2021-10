Familles nombreuses - Une nouvelle tribu "gueularde" déjà critiquée : "On s'en fout"

Le 11 octobre 2021, la famille Romero a fait son entrée dans l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL diffusée quotidiennement sur TF1. Venus des Bouches-du-Rhône, elle se compose des parents Souad et Mario et de leurs cinq enfants, Rachel, 20 ans, Kézia, 15 ans, Mario, 12 ans, Laina, 6 ans et enfin Isaac, 4 ans et demi. Mais dès leurs premières apparitions à l'écran, la tribu n'a pas franchement fait l'unanimité, et plus particulièrement la mère Souad. "Je n'aime pas du tout la famille Romero, surtout la mère que je trouve trop grande gueule et vulgaire", "Je ne supporte pas la mère Romero et c'est seulement le début", "La mère Romero fait peur tellement, elle est agressive", "C'est vrai qu'elle est grave agressive la mère Romero quand elle parle", a relevé Télé Loisirs sur Twitter.

Face à autant de critiques, nos confrères ont pris contact avec la principale intéressée, laquelle ne s'est pas cachée d'avoir un fort caractère. "Dans le Sud, on gueule beaucoup, on parle fort, on parle avec les mains. On est des 'gueulards' mais on a un grand coeur", a-t-elle toutefois nuancé. Souad ne porte ainsi que très peu d'importance aux avis négatifs des internautes et ne s'excuse aucunement pour sa personnalité haute en couleur. "Je vais vous dire une chose qu'on fasse bien ou qu'on fasse mal, on sera critiqués. On s'en fout, notre vie est simple. On est comme on est. Si on plaît tant mieux, si on ne plaît pas, dommage pour ces personnes. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne garde que le positif. On a reçu des messages de personnes qui se voient en nous. C'est très touchant. On remercie toutes ces personnes", préfère-t-elle souligner.

À noter qu'aucune famille du programme n'est véritablement épargnée par les attaques sur les réseaux sociaux. Amandine Pellissard fait par exemple régulièrement débat, tout comme les Dol ou encore les Van Der Auwera.