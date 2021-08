Familles nombreuses : Ambre Dol accusée de faire un "appel au sexe", elle réplique sévère

Les participants à l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL sont très suivis. Leurs faits et gestes sont commentés et souvent critiqués. Ambre Dol, la maman d'une famille de cinq enfants vient de faire une nouvelle fois les frais de sa notoriété.

Comme l'ont repéré nos confrères de Voici, une story totalement anodine, postée sur Instagram le jeudi 26 août 2021, a valu à la jolie blonde une sacrée attaque. Il s'agissait d'elle mordant dans une saucisse lors d'une soirée barbecue organisée avec son mari Alexandre. Elle s'y moquait notamment de la trop grande cuisson de cette charcuterie. Rien de bien méchant donc et pourtant une femme prénommée Marion, laquelle la suit sur le réseau social, s'en est pris à elle.

"Mais quelle débile cette blondasse. Vos deux filles sont autant des allumeuses que vous", a-t-elle écrit à Ambre Dol suite à sa morsure dans la fameuse saucisse. Forcément, la mère de famille (dont le mari a aussi été vivement critiqué il y a peu) n'a pas laissé passer ça.

En plus d'afficher l'internaute en montrant son pseudonyme, elle lui a répondu et a dévoilé ce qu'elle lui a écrit : "Alors allumeuse on ne me l'avait encore jamais dit. J'ai eu Vieille, moche, conne, mauvaise mère, mauvaise épouse mais pas ça encore !", a-t-elle tout d'abord déclaré. Puis, elle a poursuivi avec humour : "Sachez mesdames que si vous mangez une saucisse grillée, c'est un appel au sexe ! Ta vie doit être tellement excitante, Marion. Et si vous mangez une merguez, je ne vous raconte même pas !" Et de conclure : "La débilité est profonde chez toi."

Heureusement qu'Ambre Dol ne s'est pas filmée en train de sucer une glace, Marion aurait vraiment fait une crise cardiaque.