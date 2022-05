"C'est un traitement à vie" : Une mère de Familles nombreuses révèle la maladie rare de l'un de ses enfants

Le mercredi 25 mai 2022 était une journée particulière pour l'une des tribus de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1). A l'occasion de la journée mondiale de la thyroïde, une mère de famille a posté une publication touchante concernant la maladie de l'un de ses enfants.

Laëtitia Servières et Sébastien sont à la tête d'une tribu de 8 enfants, bientôt 9 car la mère de famille est enceinte d'un petit garçon. En attendant de partager son bonheur de voir un autre membre pointer le bout de son nez, la candidate continue à dévoiler son quotidien à sa communauté. Et le 25 mai, c'est un touchant post qu'elle a mis en ligne. Il concernait l'une de ses filles, Mandy (12 ans).

La fillette est atteinte de la maladie d'Hashimoto, une inflammation auto-immune chronique de la thyroïde. Et Laëtitia a dévoilé son quotidien difficile depuis que la maladie est entrée dans sa vie. "Mandy avait 9 ans et demi quand elle s'est mise à se plaindre de la tête qui tourne et de grande fatigue, au point de ne pas être capable de descendre les escaliers. Mon docteur a eu la bonne idée, de faire une prise de sang à Mandy pour doser la TSH, T3, T4 et les anticorps... Et là verdict, un taux de TSH vraiment très haut, ainsi que les anticorps. On apprend que Mandy souffre de la maladie d'Hashimoto, ce qui est rare chez les enfants. Qu'elle aura cette maladie à vie, car c'est une maladie auto-immune, en fait ses anticorps attaquent sa thyroïde, et dans le cas de cette maladie, elle est en hypothyroïdie", a-t-elle tout d'abord écrit.

Laëtitia Servières a ensuite précisé que la maladie était difficile à accepter pour Mandy, qui en outre était en pleine puberté. "Les désagréments quand elle n'est plus régulée reviennent souvent, il faut souvent faire des prises de sang alors que ses veines sont difficiles à trouver. Et c'est un traitement à vie. Et une forte prise de poids qui en découle...", a-t-elle poursuivi. Puis, elle a fait savoir à sa fille que son mari et elle l'aimaient très fort et qu'ils feront tout pour l'accompagner du mieux possible.