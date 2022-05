Laëtitia Servières (Familles nombreuses) enceinte de son 9e enfant : le sexe du bébé révélé en vidéo

Récemment, un nouveau clan a fait son apparition dans Familles nombreuses, la vie en XXL : les Servières. Et aussitôt arrivés dans le programme qu'ils se sont déjà fait remarqués. Et pour cause, déjà parents de huit enfants (Maëva, 17 ans, Maëlys, 15 ans, Mandy, 12 ans, Leny, 10 ans, Manaëlle, 8 ans, Melya, bientôt 6 ans, Milyana, 3 ans et demi, et Léo, 1 an et demi), Laëtitia et Sébastien s'apprêtent à accueillir leur neuvième bébé.

C'est au début du mois d'avril dernier que la maman a fait cette belle annonce sur Instagram. "Les plus belles choses arrivent dans de petits paquets, emballés dans la joie, remplis de bonté et envoyés avec amour. Nous sommes fiers d'annoncer l'arrivée de notre bébé prévue début juillet", écrivait-elle en légende d'une photo de son ventre arrondi.

Décidée à tout partager avec sa communauté, Laëtitia a dévoilé le sexe de l'enfant qu'elle attend ce samedi 7 mai 2022. Dans une vidéo, entourée de tout son clan, la candidate de TF1 apparaît en train d'ouvrir un parapluie qui laisse tomber des confettis bleus. C'est donc un petit garçon qui va prochainement pointer le bout de son nez !