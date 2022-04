Familles nombreuses : Une maman enceinte de son neuvième enfant, belle annonce en photos

Ils ne sont pas encore apparus à l'écran et pourtant, ils font déjà parler d'eux. L'une des nouvelles tribus de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) a annoncé un heureux événement sur Instagram, le 31 mars 2022.

Au quotidien, les fans du docu-réalité peuvent suivre les aventures de la famille Pellissard, des Santoro ou encore des Dol. Des tribus qui n'ont presque plus de secrets pour le public. Mais cette saison, des nouveaux participants font leur apparition pour le plus grand bonheur du public. Ils ont notamment eu le plaisir de découvrir les Provenchère. Maman solo depuis la mort de son mari, Laetitia s'occupe seule de ses enfants Nolann (3 ans) et les triplées, Emmy, Lyna et Noëlya (1 an). Une maman qui suscite l'admiration de nombreuses personnes.

Et prochainement, ce sont les Servières que les téléspectateurs pourront suivre dans Familles nombreuses, la vie en XXL. Ils apparaîtront pour la première fois le 14 avril prochain. Et on devrait pouvoir suivre la nouvelle grossesse de la maman Laëtitia (37 ans). La jeune femme est en effet enceinte de son neuvième enfant comme elle l'a annoncé à travers un post Instagram. "Les plus belles choses arrivent dans de petits paquets, emballés dans la joie, remplis de bonté et envoyés avec amour. Nous sommes fiers d'annoncer l'arrivée de notre bébé prévue début juillet", a-t-elle écrit.

Afin d'illustrer ses propos, Laëtitia Servières a publié une photo sur laquelle on peut apercevoir un gros plan sur son ventre arrondi. Son époux Sébastien (44 ans) a les mains posées dessus et les a placées afin qu'elles forment un coeur. Sur un second cliché, c'est toute sa tribu qui a l'une de ses mains posée sur son baby bump. Des images remplies d'amour.