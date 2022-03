Camille Santoro (Familles nombreuses) : La grosse erreur qui a failli lui faire perdre ses jumeaux

Le 27 mars 2022 était une journée spéciale pour Camille Santoro et son mari Nicolas. Il y a quatre ans, les candidats de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) ont accueilli leurs jumeaux Mattia et Maé dans leur vie. Une histoire sur laquelle la belle blonde de 30 ans s'est confiée à coeur ouvert en story Instagram.

Après avoir raconté la venue de sa petite Alba (1 an), c'est de ses deux plus petits garçons que Camille Santoro a souhaité parler à l'occasion de leur anniversaire. "Une histoire que vous n'avez pas découverte à la télé", a-t-elle précisé. La jeune femme n'a pas caché que le chemin qui l'a menée à ses fils a été "l'un des combats les plus difficiles" de sa vie. "Après la perte de notre bébé [elle a fait une fausse couche, NDLR], il a été difficile pour moi de retomber enceinte. Et j'ai été un peu aidée, on va dire ça comme ça. C'est ainsi que sont arrivés Mattia et Maé après plus de deux ans et demi d'attente. Cette grossesse a été un peu tumultueuse", a confié Camille Santoro.

En effet, après avoir découvert qu'elle était enceinte, celle qui est aussi l'heureuse maman d'd'Alessio, Nino et Emie a fait une échographie afin de savoir si tout se passait bien. Mais la gynécologue, qui n'était pas celle habituelle, lui a fait savoir qu'il y avait un hématome et qu'elle risquait donc de faire une fausse couche. Elle lui a donné rendez-vous dix jours plus tard pour faire le point et, malheureusement, le constat était le même. Elle lui a donc prescrit des médicaments pour stopper la grossesse. "J'étais au fond du seau", a-t-elle déclaré. Voyant son désarroi, son époux lui a conseillé d'aller voir son gynéco habituel afin d'avoir un deuxième avis. Et il a bien fait.

"Il m'ausculte et me dit 'il va très bien ce bébé... et celui-là aussi. C'est là que j'ai compris. J'étais tellement soulagée que mes bébés aillent bien. Je n'en ai jamais voulu à cette dame, car l'erreur est humaine. Mais si je l'avais écoutée, j'aurais perdu mes deux bébés", a poursuivi Camille Santoro qui a ensuite vécu une grossesse exceptionnelle. A la trente-troisième semaine, elle s'est rendue aux urgences après avoir ressenti des contractions. Le personnel médical a tenté d'arrêter le travail en lui faisant une perfusion et des injections pour la maturation pulmonaire notamment. Mais deux jours plus tard, les contractions ont repris, elle a donc donné naissance à Mattia et Maé à 34 semaines de grossesse. Ils pesaient 1,800 kg pour 41 centimètres. "On a eu de la chance, ils n'ont pas rencontré de gros problèmes dû à la prématurité", a-t-elle conclu.