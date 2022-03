Familles nombreuses : Une maman enceinte "sous contraception", un bébé miracle !

Une nouvelle saison de Familles nombreuses, la vie en XXL est lancée sur TF1 mercredi 23 mars 2022. Au lendemain des premières images, Camille et Nicolas Santoro, heureux parents de six enfants, célèbrent ce jeudi 24 mars 2022 le premier anniversaire de leur petite dernière, l'adorable Alba. L'occasion pour la jolie blonde de 29 ans de faire de rares confidences sur la naissance de sa fillette.

Camille Santoro se saisit de son compte Instagram et y partage, en story comme en post, de doux souvenirs de l'arrivée d'Alba, ce bébé miracle, il y a tout juste un an. Les premiers mois de vie de l'enfant ont été rythmés par les larmes d'émotion de la jeune maman. "Il faut savoir qu'Alba est un petit bébé arrivé sous contraception. Je ne m'y attendais absolument pas. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai été aussi bouleversée. J'ai pleuré à peu près quatre mois", explique-t-elle alors.

Cette sixième et dernière grossesse, Camille Santoro, dont la famille avait été frappée par deux maladies, ne l'attendait pas. Et aussi, elle "n'en voulait pas à ce moment-là". La cause ? Une fausse couche douloureuse subie quelques années plus tôt. Après cette épreuve, le couple a eu la joie d'accueillir ses jumeaux. "J'étais tellement reconnaissante d'avoir pu donner la vie que je ne voulais plus prendre le risque qu'un malheur nous tombe encore dessus. Pour ne plus souffrir, je m'étais fait une raison", confie-t-elle. Camille Santoro pensait alors être maman de cinq enfants, pas plus. Mais le destin en a décidé autrement !