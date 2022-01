Camille Santoro (Familles nombreuses) : sa famille frappée par deux maladies, elle raconte

Depuis, Camille Santoro a repris le contrôle de son compte Instagram. Malheureusement, les nouvelles annoncées ce mardi 4 janvier n'étaient guère meilleures. "On a commencé la journée d'hier avec quelques petits boutons. Aujourd'hui, il y en a plus. Les grands [Alessio, Nino, Emie, NDLR] avaient fait une grosse varicelle et je pense que Maé ça va aussi. Il ne se plaint pas trop. Il fait un peu de fièvre mais franchement ça va. Je vous montrerai une photo tout à l'heure", a-t-elle confié avant de partager ladite photo du jumeau de Mattia. Maé pourra compter sur toute la tribu pour le soutenir durant les prochains jours. Tous sont encore isolés à cause du coronavirus, il sera donc bien entouré.

En fin d'année, la famille Santoro a dû affronter un autre coup dur. Le mois dernier, Camille a révélé en story : "Il y a Nico qui s'est fait opérer trois fois au cours du dernier mois, il y a des êtres qui représentent le monde pour moi et que j'ai eu peur de ne plus avoir pour Noël."