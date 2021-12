Familles nombreuses : Opérations secrètes, larmes et sacrifices... Une maman se livre à coeur ouvert

Le 18 décembre 2021, Camille Santoro s'est livrée à coeur ouvert sur son compte Instagram. L'ancienne candidate de Familles nombreuses (TF1) a fait des révélations sur sa vie de famille qui est parfois jalonnée d'épreuves.

Enorme aventure pour la famille Santoro. Avec leurs six enfants, Camille et Nicolas se sont envolés pour le Québec, au Canada, afin de passer les fêtes de fin d'année avec le frère de la belle blonde. Un voyage particulièrement émouvant pour cette dernière car rares sont les fois où elle a l'occasion de voir Maxime. "J'en ai la gorge nouée... Que vous dire à part que je suis comblée et chanceuse d'être ici avec ma famille", a-t-elle tout d'abord confié, les larmes aux yeux. Elle a ensuite expliqué que, bien qu'elle soit très active sur les réseaux sociaux et qu'elle ait dévoilé son quotidien dans l'émission de TF1, elle ne montrait pas tout à ses fans. "Je ne rentre jamais dans les détails de notre intimité. Et autant l'année a été extraordinaire avec l'arrivée d'Alba [née en mars dernier, NDLR] et pour un tout autre tas de raisons pour lesquelles on ne peut absolument pas se plaindre de notre vie, mais il y a des moments moins drôles aussi, comme chez tout le monde. Je n'en parle pas car je n'ai pas envie de venir entacher ce tableau", reconnaît-elle.

Elle a beau être une personnalité publique, Camille Santoro doit en effet parfois faire face à des difficultés comme tout le monde. Et l'un des soucis qu'elle a dû affronter touche à la santé d'un être cher. "Il y a Nico qui s'est fait opérer trois fois au cours du dernier mois, il y a des êtres qui représentent le monde pour moi et que j'ai eu peur de ne plus avoir pour Noël", a-t-elle avoué. Fort heureusement, son époux semble aller mieux et à pu s'envoler pour le Canada à ses côtés. Un voyage qu'elle souhaite faire depuis plusieurs années et pour lequel elle a fait "des économies" et "des sacrifices". Elle compte donc bien profiter à 100% de son séjour avec sa famille, auprès de son frère.