"Des lésions au niveau du cerveau" : Rofrane (Familles nombreuses) hospitalisée, son calvaire dévoilé

La fin d'année a été plus que mouvementée pour les Bambara. Le 3 janvier 2022, la mère de famille Rofrane a révélé sur Instagram qu'elle était tombée malade et qu'elle avait dû être hospitalisée.

La candidate de Familles nombreuses (TF1) pensait à coup sûr passer de belles fêtes de fin d'année entourée de ses proches, parmi lesquels son mari Nasser et leurs quadruplés Kheïry-Dine et Chemsy-Dine, Noor et Hajar (3 ans). Malheureusement, un problème de santé est venu s'inviter dans leur quotidien comme l'a expliqué la jeune femme de 28 ans à travers un long message.

En légende d'une vidéo retraçant leur année 2021, Rofrane Bambara a en effet souhaité raconter sa mésaventure qui lui a valu d'être absente des réseaux sociaux durant plusieurs jours. Après avoir souhaité la bonne année à sa communauté, la mère de famille a révélé que le Père Noël lui avait fait un cadeau empoisonné, à savoir une maladie. "Pour nous cette année, c'était ambiance test grippe/covid et ponction lombaire pour Noël, accompagné d'un soupçon de scanner et d'irm et tout le gratin des examens à l'hôpital. Et pour le nouvel An, plus rien qui marche dans mon petit corps", a-t-elle tout d'abord expliqué.

Rofrane Bambara a ensuite confié qu'une "simple grippe" était venue semer la zizanie dans son corps. De quoi l'obliger à être hospitalisée "avec une perte de mobilité du côté droit puisqu'une simple grippe [lui a laissé] des lésions au niveau du cerveau". Jamais elle n'aurait pensé que cette maladie pouvait avoir des conséquences aussi désastreuses. Cela lui a fait prendre conscience qu'avoir une bonne santé était plus qu'important pour s'occuper de ses enfants ou pour effectuer des gestes simples du quotidien. Car cela lui était "devenu complètement impossible" les deux dernières semaines. "Je dépends aujourd'hui de @dadofquad pour mes mouvement les plus simples et je remercie dieu d'avoir un mari comme lui... A l'heure d'aujourd'hui, je remarche difficilement mais je remarche quand même, chaque pas et un pas en avant 2022 commencera par une rééducation pour moi en espérant retrouver ma mobilité et surtout pouvoir m'occuper à nouveau de mes enfants", a-t-elle conclu.