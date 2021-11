Familles nombreuses : un 5e bébé après les quadruplés Bambara ? Le couple en désaccord !

Chaque jour, dans Familles nombreuses, la vie en XXL, les téléspectateurs suivent le quotidien de familles au nombre d'enfants au-dessus de la moyenne. Amandine Pelissard s'affiche avec ses huit enfants tout comme Franck et Emilie Fanich. De leur côté, les Bambara sont les heureux parents de quadruplés : deux filles prénommées Noor et Hajar ainsi que deux garçons appelés Kheïry-Dine et Chemsy-Dine. Les enfants sont désormais âgés de 3 ans, et le couple songe à agrandir encore un peu plus la famille...

Dimanche 14 novembre 2021, sur TikTok, Rofrane Bambara se livre sur cette envie de faire un cinquième bébé. "Quand tu lui parles du petit cinquième mais qu'il flippe d'avoir ENCORE des quadruplés", écrit-elle en légende de sa vidéo. Sur les images en question, la jeune maman apparaît au côté de son mari Nasser. "C'est oui ou bien c'est non ?", entend-t-on. Et en réponse aux paroles de la chanteuse Angèle, la réponse du jeune papa est claire : "C'est non ! C'est non ! C'est non !" Un petit frère ou une petite soeur pour les quadruplés, ce n'est donc pas au programme !