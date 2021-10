Rofrane (Familles nombreuses), un de ses quadruplés touché par une forme de handicap ? "Tout est différent..."

Rofrane et Nasser Bambara sont les heureux parents de quadruplés âgés de 3 ans prénommés Hajar et Noor pour les filles et Chemsy-Dine et Kheïry-Dine pour les garçons. La joyeuse tribu a ouvert les portes de son quotidien hors du commun en intégrant le casting de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) et depuis, la maman Rofrane n'hésite pas à échanger régulièrement en parallèle avec sa communauté grandissante sur les réseaux sociaux. Ces derniers jours, elle s'est notamment confiée à demi-mot sur un sujet douloureux, à savoir que l'un de ses fils serait touché par une forme de handicap.

Sur Instagram, jeudi 28 octobre 2021, Rofrane a partagé une photo d'elle et son petit Kheïry-Dine accompagné d'un touchant message bien qu'encore un peu mystérieux. "Pour vous donner des nouvelles de mon petit Kheïry. Je sais que vous avez tellement de questions et que vous demandez beaucoup après lui et je vous en remercie infiniment. Je ne parle pas forcément de tout ce qui nous arrive et j'aimerais tellement vous en dire plus mais je préfère garder pour nous ce qu'on traverse en ce moment. Un jour, sûrement quand l'orage laissera place au beau temps je vous dirais tout et vous comprendrez pourquoi je ne réponds pas à certaines questions. Que ce soit pour Kheïry ou pour ses frères et soeurs tout va bien, tout est différent de ce qu'on imaginait de la parentalité mais tout va bien. Je remercie dieu chaque jour pour le petit garçon qu'il est et les frères et soeurs qu'il a. Comme on dit : 'L'important ce n'est pas la chute, mais l'atterrissage'", lit-on.