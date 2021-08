Familles nombreuses : "La prison, c'est sûr", un couple paniqué à cause de leur fille

Coup de panique pour les Bambara, stars de Familles nombreuses, la vie en XXL ! Rofrane et Nasser, parents de quadruplés prénommés Hajar Noor pour les filles et Chemsy-Dine et Kheiry-Dine pour les garçons (3 ans), ont raconté une petite mésaventure survenue lors d'une sortie à six au supermarché.

Mercredi 25 août 2021, la jeune maman s'est saisie de son compte Instagram afin de partager ce moment en story avec ses 185000 abonnés. "On est passés chez Carrefour pour prendre quelques bricoles et autant vous dire qu'on a failli finir en taule", lance d'abord Rofrane. En pleine session courses, la petite Hajar s'est mise à hurler. "Au secours ! Au secours ! Au secours !", a-t-elle crié. Un appel à l'aide qui peut laisser croire aux étrangers qu'elle est en danger et que ses parents lui veulent du mal. "Autant vous dire que quand j'ai vu ça, je me suis éloignée du caddie. Moi, je ne suis pas avec eux !", a balancé la maman des quadruplés, avec un sourire en coin.

Finalement, tout est évidemment rentré dans l'ordre. Et dans la voiture, après ce petit incident, Rofrane s'amuse de la situation. "Nasser a failli finir en taule. La prison ou quoi, Nass ?", lui balance-t-elle. Et le jeune papa de répondre : "La prison, c'est sûr..." En sondage, toujours en story sur le réseau social de partage d'images, la brunette demande si des abonnés ont eux aussi déjà vécu ce type de scènes. La réponse est claire : Hajar n'est pas la seule à gêner ses parents en public !

La famille Bambara a pour habitude de partager ces petites scènes du quotidien. En juillet dernier, Rofrane avait évoqué un moment un peu moins drôle... Ses enfants avaient été privés de soins médicaux... à cause de sa participation à l'émission de TF1 Familles nombreuses, la vie en XXL !