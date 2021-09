Amandine Pellissard (Familles nombreuses) bientôt maman après les épreuves ? "Il est déjà dans mon coeur"

Interviewée par Télé Star, Amandine Pellissard a révélé avoir fait deux fausses couches cette année. Pour autant, la jeune femme est loin d'abandonner l'idée de tomber enceinte d'un neuvième enfant.

"J'ai fait deux fausses couches cette année, mais on ne renonce pas à un neuvième enfant. Il est déjà dans mon coeur", a-t-elle confié au magazine, impatiente de pouvoir à nouveau donner la vie. Maman de huit enfants, elle a également confié comment et pourquoi elle était devenue mère d'une si grande fratrie : "La vie nous a guidés, et puis j'imagine que les choses lourdes que j'ai vécues enfant ont construit l'adulte que je suis devenue. J'ai un parcours chargé mais j'ai pris du recul. Je suis née quand mon fils est né, il m'a sauvé la vie. (...) Dès lors, j'ai accueilli avec le même bonheur tous mes enfants", a-t-elle indiqué.

Un bonheur qu'elle compte bien renouveler d'ici peu avec son compagnon. Victime d'une fausse couche en juillet dernier à cause d'une anomalie placentaire, la jolie brune avait perdu son bébé à quatre mois de grossesse. Sur Instagram, elle avait confié sa peine et toute la difficulté qu'elle avait eu à garder sa joie de vivre après cette tragédie face à ses enfants : "Dans cette épreuve, les enfants sont solaires, permettent de tenir, de prendre sur soi car être maman c'est prendre sur soi 18h/24. Et garder le silence de la nuit pour pleurer lorsqu'on a besoin."