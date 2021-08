Amandine Pellissard (Familles nombreuses) : Son mari, devenu fou, finit sur un brancard

Avec la mise en place du pass sanitaire, les Français envisagent de plus en plus la vaccination pour espérer vivre leur vie le plus normalement possible. Les Pellissard l'ont bien compris et c'est pourquoi, ils ont fait les démarches pour recevoir leur première dose. En story Instagram lundi 23 août 2021, la mère de huit enfants au casting de Familles nombreuses, la vie en XXL a fait savoir que tout s'était (presque) bien passé. Son mari Alexandre a quant à lui rencontré un léger incident au moment de la piqûre.

"Quand j'ai fait ma première dose, j'avais pris rendez-vous le lendemain pour Alexandre et Léo [son fils aîné, ndlr], et en fait, Alex s'est dégonflé. Mais aujourd'hui, ils y sont allés, ils ont fait leur 1ère dose, et mon chéri, il appréhendait tellement, il regardait les avis, les effets secondaires... Il a fait que ça pendant des jours et des jours, à tel point qu'il ne dormait plus, il devenait fou et puis du coup il a fini sur un brancard, tout blanc, avec son jus d'orange, non même pas de jus d'orange, juste un verre d'eau", a-t-elle confié sans se retenir de rigoler.

Heureusement, plus de peur que de mal pour Alexandre qui a simplement eu "une montée de stresse, de trouille". "J'arrêtais pas de lui dire : 'Arrête de regarder, arrête avec Google !'. C'était un truc psychosomatique je pense, de trop regarder les avis, les sales effets... En plus là ça va tout bien, tu n'as même pas mal à la tête, tu as psychoté pour rien !", lui a-t-elle rappelé. Et pour la jolie brune de conclure sur une note d'humour : "Si c'était lui qui avait mis nos enfants au monde, on en aurait eu qu'un, c'est tout, et encore, il se serait peut-être défilé avant."