Amandine Pellissard (Familles nombreuses) ose un gros changement après sa fausse couche

Amandine Pellissard a connu un drame récemment. Alors qu'elle était enceinte de son neuvième enfant, la candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL a été victime d'une fausse couche. Une mauvaise nouvelle annoncée à ses abonnés Instagram, le 12 juillet dernier. Afin de l'aider à se reconstruire, la jeune femme a eu besoin de changement. Et c'est chez le coiffeur qu'il s'est opéré.

Le 15 juillet, Amandine Pellissard à fait savoir à ses fans qu'elle avait besoin d'un changement dans sa vie. Et elle les a sondés pour savoir ce qu'elle pourrait faire. Il faut croire que la plupart lui a répondu qu'elle devait se faire une nouvelle coiffure puisque peu de temps après, elle s'est rendue chez le coiffeur. Et elle n'a pas tardé à dévoiler le résultat. Exit sa coupe carrée courte et son brun et place à des cheveux plus courts et quelques mèches blondes. "Comme vous le voyez, j'ai passé le cap. J'ai osé retenter les mèches blondes. Je suis assez contente du résultat. J'ai voulu du changement, j'en ai", a-t-elle déclaré en story.

L'épouse d'Alexandre a fait un autre beau cadeau à ses abonnés. Elle leur a dévoilé quelques photos d'enfance qu'elle a qualifiées de "vieux dossiers". Et on a bien du mal à reconnaître Amandine sur les photos. Sur la première, elle affiche un petit sourire et porte une robe blanche. La seconde a été prise au lycée. Exit ses bouclettes blondes à cette époque, elle avait une couleur rousse. Elle a ensuite souhaité mettre en avant ses belles boucles avec de nouveaux clichés d'elle plus petite et s'est même dévoilée bébé, le jour de son baptême.

Les nouvelles étaient beaucoup moins réjouissantes le 12 juillet dernier. Amandine Pellissard avait dévoilé une photo sur laquelle on pouvait voir son baby bump. "J'aime cette photo, une des dernières prise avec mon ventre arrondi... Le soleil se couche sur moi, comme ce rêve qui s'est éteint... Cette soupape de sécurité qui est d'attendre trois mois pour souffler, se projeter, y croire n'aura malheureusement pas été la notre... Cette grossesse tant espérée, ce bébé que nous attendions comme une évidence. Dans cette épreuve, les enfants sont solaires, permettent de tenir, de prendre sur soi car être maman c'est prendre sur soi 18h/24. Et garder le silence de la nuit pour pleurer lorsqu'on a besoin", avait-elle notamment écrit en légende. Elle a pu compter sur le soutien de ses fans dans cette épreuve. D'autres se sont permis d'envoyer des commentaires déplacés, poussant Amandine à leur répondre.