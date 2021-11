Familles nombreuses : Un enfant Fanich aux urgences "pour des bêtises", le père s'emporte

Pas facile la vie de famille nombreuse ! Le clan Fanich peut en témoigner. En plus de partager ce quotidien particulier avec leurs huit enfants à l'antenne de TF1 dans Familles nombreuses, la vie en XXL, allant d'une sortie en famille au handicap de leur fils Mjih (4 ans), Franck et Emilie Fanich publient quelques instants d'intimité sur les réseaux sociaux. Ce mardi 16 novembre 2021, en story sur Instagram, le papa est de sortie avec l'une de ses filles... direction l'hôpital !

"Famille nombreuse, c'est aussi ça. J'emmène ma petite Edène aux urgences parce qu'elles se sont chamaillées entre soeurs et qu'elle a mal au doigt, annonce Franck Fanich, filmant sa fille de 10 ans devant l'établissement. C'est gonflé, on va quand même faire une radio. On ne sait jamais, je préfère être prudent. Donc voilà, pas d'école aujourd'hui, on va aux urgences." Une fois prise en charge, Edène doit patienter. Et c'est à ce moment que son père lui fait la leçon : "Alors on se bat entre soeurs et quand on est à l'hôpital on a peur ! Voilà les conséquences : vous vous chamaillez pour des bêtises et on se retrouve ici. Réfléchis à tes bêtises maintenant."

Après plusieurs examens, le diagnostic tombe. "Ouf pas de fracture mais grosse entorse dit le médecin. 10 jours d'anti douleur quand même", écrit Franck Fanich, toujours en story sur le réseau social de partage d'images, en légende d'une radio de la main de sa fille. Avant de pouvoir quitter les urgences et retrouver toute la fratrie à la maison, Edène a le droit à un gros pansement fait de compresses enroulées autour du doigt malade, son auriculaire gauche. Plus de peur que de mal pour la jeune fille !

Rappelons que les Fanich ont fait leur arrivée dans l'émission phare de la Une Familles nombreuses, la vie en XXL tout récemment. Emilie, 35 ans et auxiliaire de puériculture en crèche actuellement en congé maternité, ainsi que son amoureux Franck, aussi âgé de 35 ans et gouvernant dans un parc hôtelier, sont les heureux parents de huit enfants, six filles et deux garçons.