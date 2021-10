Familles nombreuses : Une maman inquiète, sa fille victime d'une "infection"

Familles nombreuses, la vie en XXL passionne de nombreux téléspectateurs de TF1. Ils se plaisent à découvrir le quotidien des Gayat, des Dol, des Pellissard ou encore les Blois. Camille Santoro également dévoile sa vie de maman de six enfants dans l'émission. Et, comme d'autres participants du programme, elle continue à donner de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. L'occasion pour les internautes de découvrir que la petite dernière Alba (6 mois) a un souci de santé.

Le 4 octobre, la belle blonde a donné son programme de la journée. Et elle a révélé qu'elle devait aller au laboratoire afin de faire une prise de sang à Alba. Inquiets, certains internautes lui ont demandé pour quelle raison la soeur de Alessio, Nino, Emie, Mattia et Maé devait passer un examen. Le lendemain, Camille Santoro a donc pris le temps de leur répondre.

"Pourquoi j'ai fait des analyses à Alba ? Pour la simple et bonne raison que depuis qu'elle est née, il n'y a pas un mois où elle ne fait pas de fièvre. On a fait une prise de sang et il y a infection. Donc on va chercher pourquoi et j'espère qu'elle ira vite mieux", a expliqué l'épouse de Nicolas. Et ce mercredi 6 octobre, elle a précisé que son bébé se portait bien. De quoi sans doute rassurer un peu ses fans.

Depuis sa participation à Familles nombreuses, la vie en XXL, Camille Santoro est davantage suivie sur Instagram. Ainsi, ses placements de produits lui rapportent plus d'argent. Un sujet qu'elle avait évoqué à l'occasion d'une interview pour Télé Loisirs. "Il faut savoir que j'étais sur Instagram avant l'émission. Je pense que beaucoup de gens l'ignorent. Les casteurs de l'émission m'ont repérée grâce à mon compte. Je ne vais pas mentir, passer sur TF1, c'est la meilleure vitrine du monde. C'est un gros tremplin", avait-elle notamment expliqué.