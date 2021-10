Familles nombreuses : Diana Blois écoeurée, "elles essayent de me faire perdre mon boulot"

Elle était anonyme et est devenue célèbre, comme toute sa famille du jour au lendemain. Grâce à l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL, Diana Blois (43 ans), son compagnon Gérôme et leurs neuf enfants sont aujourd'hui suivis sur Instagram par 128 000 personnes. Une popularité qui attise parfois les jalousies. Certains internautes tentent même de mettre des bâtons dans les roues de la maman comme elle l'a expliqué sur Instagram. Et les conséquences pourraient être graves !

Comme l'ont repéré nos confrères de Télé Loisirs, Diana Blois a partagé son désarroi en story de son comte Instagram. Elle a même indiqué qu'elle risquait de perdre des contrats et donc, de l'argent. "Mes plus grands fans, comme je les appelle, n'en ont pas assez de regarder nos stories, de nous suivre dans l'émission. Maintenant, ce qu'elles font, c'est qu'elles écrivent aux marques pour lesquelles je travaille en leur disant qu'elles devraient arrêter de bosser avec moi car je suis vraiment pourrie. Elles ne savent plus quoi faire : elles essayent de provoquer ma chute, de me faire perdre mon boulot", a-t-elle lancé.

Ecoeurée et agacée, elle a aussi dévoilé que, fort heureusement, pour le moment la volonté de certains de lui nuire n'a pas porté ses fruits : "Les marquent me gardent encore et me font encore travailler. Passez une bonne journée sauf les relous. Je vous fais des gros bisous et je vous aime."

Même si elle garde le sourire et continue de partager avec ses abonnés ses moments de vie avec sa grande famille, Diana Blois n'a pas eu beaucoup de chance dernièrement. Il y a peu, elle a dévoilé qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfant car c'était "physiquement trop tard". Et il y a quelques jours, elle a eu la frayeur de sa vie lorsqu'un accident a eu lieu chez elle. Celui-ci a d'ailleurs bien failli blesser sa fille Juliette. Heureusement cela n'a pas été le cas.