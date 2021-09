Diana Blois (Familles nombreuses) a eu "la frayeur de sa vie" suite à une explosion, sa fille traumatisée

Diana Blois (43 ans), son compagnon Gérôme et leurs neuf enfants sont devenus célèbres grâce à l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL. Ils y ont ouvert les portes de leur quotidien. Sur Instagram aussi ils se plaisent à partager leur vie et le 20 septembre 2021 ils n'ont pas caché avoir eu très peur.

Sur le célèbre réseau social de partage d'images, la mère de famille a filmé ses enfants en train de manger et a raconté ce qu'il s'est passé après qu'une de ses filles a révélé que la porte était cassée. "J'ai eu une frayeur, la frayeur de ma vie. La fenêtre de la cuisine n'était pas complètement fermée, elle s'est ouverte d'un coup et elle a fait fermer la porte de la cuisine. Ca a fait tout péter le verre", a-t-elle raconté. Si elle a eu peur c'est aussi parce que sa fille Juliette était tout près de l'endroit où "ça a explosé" : "J'ai eu peur comme jamais car Juliette était dans le couloir. Gérôme a fait un faux mur. Un faux mur de professionnel. En espérant que cela suffise pour que les chats ne rentrent pas on verra", a-t-elle poursuivi.

La fillette était quant à elle traumatisée par ce qu'il s'est passé comme la révélé Diana Blois : "Deux fois qu'elle se réveille en sursaut. Elle a eu très peur de la vitre qui a explosé la biche. J'espère que ça va aller cette nuit. Bonne nuit les amis." Heureusement, Juliette va aujourd'hui mieux. Il ne reste plus qu'à réparer définitivement la porte !

Heureuse maman de neuf enfants, Diana Blois ne compte pas accueillir un dixième membre dans sa tribu. "Le temps a fait son affaire et maintenant, c'est physiquement trop tard", avait récemment expliqué la maman.