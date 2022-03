Ambre Dol (Familles nombreuses) : Son mari Alexandre reçoit des nudes, sa réponse aux "chaudasses"

Depuis cinq ans, Ambre Dol et Alexandre sont en couple. Un amour que les candidats de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) ont officialisé en juillet dernier avec leur mariage. La mère de Joaquim, Winona (fruit de son union avec le beau brun), Jade, Maëlys et Lizandro (nés d'une précédente relation) et son époux ne se cachent rien et l'ont prouvé dimanche 27 mars 2022.

Alexandre attire les regards. Si certaines femmes se contentent de l'admirer à travers les réseaux sociaux, d'autres vont plus loin en se permettant d'envoyer des photos osées au candidat de TF1. Malheureusement pour les intéressées, Ambre a vite été mise au courant et l'a fait savoir en story dimanche. "A toutes les gonzesses qui envoient des parties de leur corps en photo, vous pouvez me les envoyer directement. Je suis secrétaire le temps de quelques jours. Sachez qu'il me dit tout et qu'en plus, j'ai son Insta sur mon téléphone", a-t-elle écrit en légende d'une vidéo de son cher et tendre, en cuisine. Et de confier de vive voix : "Pour toutes les nanas qui envoient des photos de leurs nichons, leurs pacholes... Arrêtez. Envoyez-les moi directement, il n'a plus de téléphone."

Ambre Dol a ensuite partagé un échange qu'Alexandre a eu avec une femme, sur Snapchat. Le père de famille l'a éconduite de façon cash en écrivant notamment : "Tu crois parce que tu vas m'envoyer ta paire de miches en photo que ça y est, ça va être la ginguette." "Juste un exemple. J'en peux plus de ces chaudasses", peut-on lire en légende. Un message accompagné d'émojis morts de rire.

Mieux vaut donc que les femmes passent leur chemin car rien ne semble pouvoir détruire le couple formé par Ambre et Alexandre. En janvier dernier, à l'occasion de leurs cinq ans d'amour, la jeune femme avait évoqué leur relation. Elle n'avait pas caché que comme tout le monde, ils ont connu des hauts et des bas. De la joie comme de la tristesse, des je t'aime comme des paroles blessantes. "Ne croyez pas que nous sommes un couple parfait. (...) Il faut savoir faire face à nos défauts respectifs, à l'incompréhension, à la communication parfois absente ou sourde, aux désaccords, à nos faiblesses, nos forces et nos doutes. (...) Retenons une chose : notre plus belle force s'appelle l'amour", avait-elle aussi précisé.