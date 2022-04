Familles nombreuses : Un clan au budget serré obligé de faire des sacrifices, explications...

En ce mois d'avril 2022, de nouvelles tribus ont débarqué à l'antenne de Familles nombreuses, la vie en XXL. Devant les caméras de TF1, en plus d'Amandine Pellissard et ses huit enfants ou encore Nasser et Rofrane Bambara qui élèvent leurs quadruplés, le clan Servières fait son arrivée. Laëtitia, enceinte et en congé maternité, et son compagnon Sébastien, ouvrier dans le bâtiment, sont à la tête d'une fratrie de huit enfants : Maëva (17 ans), Maëlys (15 ans), Mandy (12 ans), Leny (10 ans), Manaëlle (8 ans), Melya (bientôt 6 ans), Milyana (3 ans et demi), et le petit dernier Léo (1 an et demi).

Le but de cette participation à l'émission à succès de la Une ? "On veut prouver que nous sommes des personnes ordinaires et casser les clichés autour des familles nombreuses. On nous mène la vie dure parce qu'on a plein d'enfants alors que nous sommes comme tout le monde !", explique la maman à nos confrères de Télé Loisirs. Et, surtout, Laëtitia promet de prouver que sa famille peut faire des miracles avec un portefeuille limité. "Vous allez voir qu'avec un budget XXS et une famille XXL, on parvient à s'en sortir et à avoir des projets. Il faut juste s'organiser et économiser un minimum", assure-t-elle.

C'est ainsi que le clan installé dans l'Ariège, en Occitanie, prête attention à la moindre dépense, notamment alimentaire. "Typiquement, on se fixe un montant pour les courses. Il tourne autour de 150 et 200 euros par semaine. Mais je reconnais qu'il est souvent dépassé, confie la mère de famille. J'essaye donc de cuisiner des plats maison au maximum pour ne pas trop débourser." Et puis, parfois, Laëtitia et Sébastien doivent faire des sacrifices... "Il y a des petits extras qu'on ne peut pas tout le temps se permettre, comme les goûters, qui nous reviennent assez chers", explique cette mère de famille.

Les Servières ont un budget courses qui diffère de certains autres clans de Familles nombreuses, la vie en XXL. En effet, les Blois avaient indiqué dépenser entre 300 et 350 euros chaque semaine pour nourrir la tribu composée de onze personnes au total. De son côté, Amandine Pellissard avait révélé débourser de manière hebdomadaire 590 euros, "à cinquante euros près", en courses alimentaires. Une somme qui avait fait tourner les têtes des internautes...