Familles nombreuses : Les Blois accusés d'être "des gros porcs", Gérôme réplique

Diana et Gérôme Blois sont à la tête d'une famille recomposée de 9 enfants. D'une première union, la candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) a eu Anaïs, Clara, Mathéo, Ilona, Ethan et les jumelles Lola et Sarah. De son côté, le père de famille a eu Louane. Et ensemble, ils ont agrandi la famille avec la venue de la petite Juliette. Avec autant de monde à la maison, les courses sont forcément un gros budget. Un sujet que Gérôme a évoqué en story, avant d'être critiqué.

En début de semaine, les Blois ont partagé en story Instagram une photos de leurs sacs de courses impressionnants pour la semaine. Voyant que cette publication faisait beaucoup réagir, Gérôme a souhaité prendre la parole : "Petit point sur les courses d'hier parce qu'il y en a toujours qui sont hallucinés, chose que je peux comprendre, sur la quantité de courses. Mine de rien on est nombreux ! Nos enfants grandissent aussi. On en a moins à la maison, mais les plus petits grandissent et mangent de plus en plus." Il a ensuite dévoilé le budget hebdomadaire des courses, qui est entre 300 et 350 euros.

Après avoir découvert ces publications, un internaute a remis en question ses déclarations. "Vous m'excuserez, mais c'est n'importe quoi ce que vous dites. Je viens d'une famille nombreuse de 10 enfants et jamais mes parents n'ont fait autant de courses pour mes frères et moi. On est presque des ados et pourtant on achète la moitié de ce que vous achetez vous. Donc vos excuses 'on est une famille nombreuse', il va falloir arrêter un peu. Vous êtes juste des gros porcs qui bouffez toute la journée", a-t-il écrit à Gérôme Blois. Amusé, l'époux de Diana a partagé ce message avec pour légende "Les relous, saison 18, épisode 64". Puis il a répondu : "Je demande à voir les courses une semaine pour 12 personnes à 150e. Tu mangeais de l'eau je crois."

Ce genre de commentaires ne semble donc pas toucher Gérôme qui, comme il l'a précisé, à l'habitude de recevoir des critiques sur les réseaux sociaux. Mais Diana et lui préfèrent se concentrer sur l'essentiel, comme leur famille. Actuellement, ils pensent notamment à l'opération de leur fille Juliette. Dans deux jours, elle se fera poser des diabolos dans les oreilles et retirer une partie des végétations.