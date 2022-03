"On envisagera peut-être une greffe" : Un enfant de Familles nombreuses bientôt opéré

Les candidats de Familles nombreuses, la vie en XXL ne partagent pas uniquement leur quotidien dans l'émission de TF1. Nombreux sont ceux à être très actifs sur les réseaux sociaux, parmi lesquels les Blois. Et ce lundi 21 mars 2022, c'est une triste nouvelle qu'ils ont annoncée en story Instagram.

Pas d'école pour la petite Juliette (4 ans et demi) aujourd'hui. La fille de Diana et Gérôme avait rendez-vous chez l'ORL en fin de matinée. "Pour rappel au bilan de santé de l'école, le médecin a dit que Juliette voyait mal et il avait raison. Donc elle a des lunettes maintenant. Et il a dit qu'elle n'entendait pas bien. En plus à cette période là, elle ne faisait que nous faire répéter tout ce qu'on disait. Là elle le fait moins depuis deux ou trois semaines", a tout d'abord confié le père de famille (récemment victime d'une arnaque). Il pensait donc qu'il s'agissait peut-être d'une otite séreuse à l'époque. Mais le diagnostic est tombé.

Le médecin que Juliette a vu à l'école avait bel et bien raison. "Notre petite fille entend mal. Donc pour la faire courte, elle va être opérée des deux oreilles pour pose de diabolos [une prothèse en plastique, en forme de petit tube creux plastique placée au travers du tympan, NDLR] et retirer une partie des végétations. L'opération sera le 8 avril si je ne dis pas de bêtises. Elle a la totale ma poupée. Ca va aller mieux normalement après", a poursuivi Gérôme. Une fois l'opération, qui durera une quinzaine de minutes sous anesthésie générale, faite les parents devront être vigilants quand leur fille sera au contact de l'eau. Elle devra en effet porter des bouchons.

Mais il se pourrait que l'opération n'ait pas l'effet escompté comme l'a confié Diana sur le compte officiel de la famille. "Elle a beaucoup de liquide derrière les tympans et elle a les tympans qui forment une poche. L'ORL nous a dit que c'était très rare, que c'était plutôt aux adultes que ça arrivait. La poche s'est collée à l'arrière, au niveau des osselets. (...) Par rapport aux poches sur le tympan, il disait qu'on allait voir si ça s'arrange grâce aux diabolos. Si ce n'est pas le cas, on envisagera peut-être une greffe de tympans vers les 8/10 ans. Mais on n'en parle pas tout de suite", a-t-elle expliqué. Espérons pour le couple mais surtout pour la fillette qu'il ne faudra pas passer par là.