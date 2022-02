Familles nombreuses : Les Blois mêlés à une arnaque, une plainte bientôt déposée...

Depuis de nombreux mois maintenant, Diana Blois, son mari et leur tribu de neuf enfants sont désespérément à la recherche d'une nouvelle maison dans les environs de Montpellier. Les candidats de Familles nombreuses, la vie en XXL se trouvent dans une situation d'urgence car, dans quelques temps, ils devront quitter leur actuel foyer en raison de la décision de leur propriétaire de revendre la maison à sa fille. Pour les aider dans leur démarche, ils avaient même fait appel à Stéphane Plaza. Et puis, au mois de janvier, ils ont bien cru que leur projet allait se concrétiser.

Et pour cause, Diana et Gérôme Blois ont été approchés par une internaute sur Instagram, laquelle leur faisait une offre très alléchante. "Elle louait une petite maison près de chez nous qui pouvait nous correspondre. (...) Avec un gros descriptif qui m'a fait un peu baver. Il y avait cinq chambres, deux salles de bain, cuisine, salon, jardin avec piscine creusée... ", a détaillé la mère de famille lors d'un live mardi 22 février. Pour couronner le tout, cette maison parfaite était mise en location au prix de 1 350 euros par mois, soit pile le budget des Blois.

Des mensonges gros... comme une maison

Problème, le couple n'a jamais réussi à organiser une visite. À chaque fois, leur abonnée avait une bonne raison pour ne pas les recevoir, comme le décès de sa mère ou la tentative de suicide de sa soeur. Des supposés événements tragiques qui ont "énormément affecté" Diana Blois. "Je lui ai envoyé des messages de soutien", a-t-elle confié. Mais tous ces empêchements ont fini par mettre la puce à l'oreille de sa fille Clara. Après enquête, cette dernière a fini par apprendre que les photos utilisées pour l'annonce de la maison correspondaient en réalité à un bien immobilier situé à Montauban ! "Je n'en revenais pas, je n'arrivais pas y croire", a commenté Diana Blois.

Bien heureusement, ils n'avaient versé aucun argent à l'internaute. Ils ne savent d'ailleurs pas exactement quel était son but. Les arnaquer financièrement, leur faire perdre du temps ? S'ils restent sans réponse, ils ne comptent en revanche pas se laisser faire. "Une plainte va être déposée par nous, par l'agence, par les [vrais] propriétaires de la maison. On a ton numéro de téléphone, toutes les conversations sont enregistrées", a prévenu Gérôme Blois.

La famille s'est en parallèle remise à la recherche de son prochain nid douillet...