Familles nombreuses : Diana Blois obligée de déménager, Stéphane Plaza appelé à la rescousse

Les vacances prennent une tournure compliquée pour Diana Blois et sa tribu. La candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) a confié être obligée de se trouver un nouveau nid douillet quelque peu en urgence. Malheureusement, les maisons à louer ne courent pas les rues dans les alentours de Montpellier où elle souhaite rester. Pour leur donner plus de chance, son mari Gérôme a eu la bonne idée d'interpeller Stéphane Plaza sur les réseaux sociaux.

En story Instagram, le papa à la tête d'une famille recomposée de neuf enfants a donc partagé le message qu'il a envoyé à la figure de M6. "Bonjour Stéphane. On est une famille nombreuse avec neuf enfants et nous sommes actuellement à la recherche d'une maison en location. Si tu veux relever un joli défi avec tes équipes...", l'a-t-il challengé. Et pour Gérôme d'ajouter : "On tente tout, qui sait."

Stéphane Plaza peut par ailleurs compter sur Diana Blois pour lui expliquer leur situation. La jolie brune a pris la parole jeudi 29 juillet 2021 pour faire le point sur ses critères. "C'est plutôt simple, on cherche une maison avec au moins quatre chambres, il nous restera normalement en septembre encore 6 enfants, donc quatre chambres ça nous semble pas mal. Idéalement proche du tramway pour qu'Ilona et Ethan puissent aller au lycée de manière autonome. Le point principal, et sans doute le plus compliqué, c'est qu'on doit rester absolument dans le coin où on est maintenant, ça touche Montpellier. Parce que, vous le savez on a Loulou une semaine sur deux à la maison, sa maman vient juste de se rapprocher de chez nous justement pour éviter d'avoir des trajets donc là on ne peut pas se permettre de s'éloigner ou de changer les enfants d'école", a-t-elle déclaré.

Diana Blois a également pris soin de révéler les raisons qui les obligent à déménager : "On doit partir de notre maison, pas parce qu'on ne l'aime pas, mais parce que notre propriétaire revend la maison à sa fille, parce qu'elle a un projet professionnel, elle est architecte. Il n'y a pas de soucis car on ne comptait pas l'acheter et on ne pourrait pas financièrement parce qu'elle coûte sans doute très très cher. Mais donc voilà, on doit trouver rapidement une nouvelle maison pour notre jolie tribu." Reste à espérer que Stéphane Plaza entendra leur appel à l'aide !