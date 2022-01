Diana Blois (Familles nombreuses) séparée de 3 de ses enfants : elle a vécu "un calvaire"

C'est un moment inévitable. Comme toutes les mamans, Diana Blois doit accepter l'idée que ses enfants vont un jour quitter le nid douillet. Et pour la maman de neuf enfants de Familles nombreuses, la vie en XXL, il y a malheureusement eu plusieurs départs consécutifs. En effet, au cours de l'année 2021, ses trois aînés ont tous pris leur envol. Il y a Anaïs, âgée de 21 ans, qui s'est installée avec son chéri Hugo en avril dernier. Sa cadette Clara, 20 ans, a déménagé à Lyon avec son compagnon Flavio. Et enfin, le fils Mathéo, âgé de 19 ans, qui s'est à déjà également mis en ménage avec sa petite amie. Et c'est peu dire que la séparation fut rude pour Diana Blois.



"Cela a été compliqué. Clara était déjà partie à Lyon avant le premier confinement, afin de réaliser ses études. Et au final elle était revenue. À l'époque, cela avait été un calvaire. Clairement, j'avais énormément pleuré, je ne me faisais pas du tout à cette situation. Cette fois-ci, quelques années plus tard, je me suis un peu mieux préparée. Bon, sur le coup on ne peut que pleurer toutes les larmes de son corps quand on est une maman et que son enfant s'en va à 300km, c'est normal. Mais j'étais rassurée car elle ne partait pas seule cette fois-ci", a-t-elle confié pour Télé Loisirs.

Malgré le déchirement de ne plus vivre sous le même toit que ses enfants, Diana Blois est heureuse de les savoir épanouis. "Clara et Flavio sont donc ensemble à Lyon, Flavio est un adorable jeune homme ! Anaïs et Hugo sont toujours en couple. Ils ont un appartement à Montpellier, en ville, ils sont très bien installés. (...) Concernant Mathéo, seulement quelques jours après Clara, il s'est pris un appartement sur Montpellier avec sa chérie également. Il est toujours pâtissier. Mon fils a trouvé un travail dans une boulangerie-pâtisserie du centre-ville. Leurs départs successifs ont été deux grands moments", a-t-elle fait savoir.

Tout le monde doit se réadapter

Reste qu'à la maison, le vide se fait ressentir même si Diana Blois a toujours six enfants à charge, lesquels grandissent très vite à leur tour. "Cela change totalement l'organisation d'une maison car quand trois enfants partent, tout le monde doit se réadapter et se réorganiser d'une façon différente. Les moyens deviennent des grands, les petits deviennent des moyens... Les statuts changent", est-elle obligée de reconnaître. Diana Blois est tout de même excitée à l'idée d'en finir progressivement avec l'adolescence : "En grandissant, on apprécie encore plus les moments où l'on se retrouve tous ensemble."

Rappelons que Diana Blois est à la tête d'une famille recomposée avec son mari Gérôme. Anaïs, Clara, Mathéo, les jumelles Lola et Sarah (9 ans), Ethan (14 ans) et Ilona (16 ans) sont tous nés d'une précédente relation. Diana Blois a plus tard eu avec son son époux la petite Juliette, 4 ans. Et il y a aussi Louane, 9 ans, que Gérôme a eu avec son ex-compagne.