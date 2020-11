Lamar Odom : L'ex-mari de Khloé Kardashian est à nouveau célibataire

La vie amoureuse des stars fascine leurs fans. Ceux de Lamar Odom apprennent qu'il est à nouveau célibataire. Sa fiancée Sabrina Parr a mis fin à leur relation et laissé entendre que l'ancien basketteur, que l'on pensait débarrassé de ses vieux démons, avait fait une rechute...

Après son divorce de Khloé Kardashian, sa disparition de l'espace médiatique et une cure de désintoxication, Lamar Odom était parvenu à retrouver l'amour ! Sa romance avec Sabrina Parr a subitement pris fin. La jeune femme a annoncé la triste nouvelle sur Instagram. Elle y a publié une note dans sa story du mercredi 4 novembre 2020 et écrit : "Vous savez que je suis honnête et transparente, donc je dois la première à vous informer que je ne suis plus fiancée à Lamar. Ce fut une décision difficile à prendre mais c'est la meilleure pour mes enfants et pour moi-même."

"Il y a des choses sur lesquelles Lamar doit travailler seul. Je l'aime tendrement mais ne peux plus être à ses côtés pendant qu'il cherche l'aide dont il a désespérément besoin", ajoute-t-elle. Les internautes soupçonnent que Lamar Odom aurait replongé dans ses addictions à la drogue et à l'alcool, des addictions qui avaient failli lui coûter la vie.