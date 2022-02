Lamar Odom : L'ex-mari de Khloé Kardashian se fait dessus en direct

"Je souffre d'une intolérance au lacoste et du syndrome de l'intestin irritable, donc le goûter d'hier soir composé de saucisson, de bonbons et de lait chaud était un mal de ventre en attente. Mon pet s'est transformé en caca et PAF, me voilà sur TMZ (qui diffuse en direct de la maison). Le truc bien, c'est que ça n'est pas arrivé pendant une épreuve", précise Lamar Odom.

Des centaines d'internautes ont réagi, soit pour se moquer de lui soit pour compatir. "Je comprends parfaitement, je souffre de la même chose. C'est parfois incontrôlable", "Ce que tu as mangé était un désastre sur le point d'arriver ! J'espère que tu vas mieux ! Ça arrive", "Crois-moi, nous avons TOUS déjà subi des accidents, à tout âge. Contente que tu le revendiques... Le syndrome de l'intestin irritable est un vrai problème et avec de la chance, tu pourras aider ne serait-ce qu'une personne, ça vaut le coup", peut-on lire dans les commentaires.

Cet incident a tout de même permis à Lamar Odom de s'attirer de nouveaux soutiens !