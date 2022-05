Lara Fabian : Que devient Rick Allison son ex qui était "tout pour elle" ?

En mai 1990, Rick Allison croise pour la première fois Lara Fabian dans le piano-bar Crescendo à Bruxelles. Tout de suite, l'homme tombe amoureux de la voix et de la personnalité envoûtantes de la jeune femme. En couple pendant 7 ans, il a fait d'elle une star et a collaboré à ses plus grands succès, notamment les albums Lara Fabian, Carpe Diem et Pure qui contient les tubes Tout, Je t'aime et La Différence. En 2004, ils décident de rompre. Interviewée en 2017, la diva mise à l'honneur ce vendredi 6 mai 2022 dans l'émission 300 choeurs : Vos 25 grands airs lyriques préférés, a révélé à quel point cette rupture l'avait brisée. "Le 17 mars 2003 j'ai tout perdu (...) Mais le plus grave est que je l'avais perdu lui, le reste... Il était tout pour moi. Tout. Il n'y avait personne au monde que j'aimais plus, personne au monde en qui j'avais plus confiance, personne. Et je dirais que plus jamais je n'aimerai quelqu'un ou j'aurai confiance en quelqu'un, comme ça" confiait-elle avec émotion.

Suite à leur séparation, Rick Allison poursuit dans la musique et co-compose avec Patrick Bruel la chanson Il faut du temps représentant la France lors du concours de l'Eurovision en 2002. D'autres artistes ont également travaillé avec le producteur comme Chimène Badi (en 2003), Nolwenn Leroy (avec l'album Inévitablement en 2003), Julie Zenatti (avec l'album L'âge que j'ai en 2004) et Élodie Frégé (avec l'album Moins de toi en 2004). Il a composé trois chansons, dont le single Pense à moi, sur l'album A la vie, à la mort deJohnny Hallyday. En 2004, Michel Sardou lui fait également confiance pour ses titres La vie, la mort, etc. et J'aurais voulu t'aimer sur son album Du plaisir. Par la suite, d'autres artistes collaborent avec lui comme Gino Quilico, Vincent Niclo, Marc-André Fortin, Suzie Villeneuve mais aussi Magalie Vaé dont il produit l'album Magalie en 2006.

En 2021, Rick Allison a pris une jeune chanteuse, Valentina, sous son aile et l'a emmenée au concours Eurovision Junior. Elle en est ressortie grande gagnante de cette compétition avec le titre J'imagine.