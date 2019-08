Lara Fabian : Retour aux sources avec son jeune amoureux Gabriel

Fille unique de Maria Luisa Serio, Lara Fabian (49 ans) a des origines siciliennes. La chanteuse est revenue sur la terre de sa famille avec celui avec qui partage sa vie, son mari Gabriel Di Giorgio (Sicilien lui aussi). Le 2 août 2019, elle écrit sur Instagram : "Promenade estivale en amoureux ... Depuis mon île, je vous envoie mille baisers..." Installée au Québec avec son mari et sa fille Lou, 6 ans (née de son union avec le réalisateur Gérard Pullicino), cette famille semble plus soudée et plus unie que jamais.

Malgré leur différence d'âge (Gabriel a 36 ans), l'interprète de Je t'aime n'a que faire des critiques ou des préjugés sur son couple. Interviewée par Paris Match en mars 2019, Lara Fabian déclarait : "Dans notre société, quand la femme est la plus âgée, les gens posent davantage de questions, c'est sûr. Mais ça dépend juste de la manière dont c'est vécu. Moi, je me sens très bien dans mon corps. L'âge n'est qu'un chiffre. Je suis avec un jeune mec de 36 ans qui n'est pas avec une nana de 50 ans, mais avec la femme qu'il aime."

En story Instagram, la chanteuse et compositrice belgo-canadienne partage également une petite halte que le couple s'est offert dans un restaurant italien. La maman de Lou a choisi une pizza, oui, mais sans gluten ! Quelques jours plus tôt, Lara Fabian partageait également une photographie de plusieurs "fruits divins de son île". Rien à dire, ce couple, marié depuis juin 2013, sait profiter des bonnes choses de la vie, et surtout de l'Italie.