Laura Tenoudji et Christian Estrosi: Sortie masqués en l'honneur de Jean Ferrero

Avec en point de mire le second tour des élections municipales le 28 juin prochain, à l'issue duquel il espère bien être reconduit dans ses fonctions de maire de Nice, Christian Estrosi aborde l'été avec une énergie retrouvée. Rétabli après avoir contracté - comme sa femme Laura Tenoudji - le coronavirus, qui l'a "cassé en mille morceaux", l'édile azuréen célébrait d'ailleurs vendredi 5 juin 2020 à midi, devant une assistance masquée, le premier mariage depuis le déconfinement, signe parmi d'autres que la vie reprend ses droits après avoir été tétanisée par la pandémie.

Le même jour, c'est avec sa propre épouse, maman de leur fille Bianca, que Christian Estrosi se rendait au musée Masséna afin d'y inaugurer une exposition mettant à l'honneur Jean Ferrero, importante figure de l'art contemporain dans la cité niçoise. Si Laura Tenoudji doit à présent s'empêcher d'afficher l'homme de sa vie sur son compte Instagram par respect des règles concernant la surface médiatique des candidats en période électorale, pas question en revanche de se priver d'être à ses côtés en cette occasion : vêtue d'une robe légère à imprimé floral bleu, la chroniqueuse de France Télévisions l'accompagnait pour découvrir "Les années joyeuses. Jean Ferrero & friends: Arman, Ben, César, etc...", collection de photographies, de documents et d'objets retraçant et éclairant la vie et l'oeuvre du fameux photographe et marchand d'art, en la présence ravie de l'artiste, qui fêtera en 2021 ses 90 ans.

Les masques de protection étaient de rigueur, mais, pour faciliter les conversations, ont été ôtés au cours de la visite, laquelle s'est déroulée dans le respect des règles de distanciation sociale et à laquelle se sont joints l'adjoint au maire Gérard Baudoux et le conseiller municipal délégué au cinéma et à l'art dans l'espace public, Robert Roux. On le sait, Christian Estrosi, arrivé largement en tête à l'issue du premier tour des élections municipales, ne fait pas dans la demi-mesure dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 : après avoir bataillé au mois de mai à coups d'arrêtés pour rendre le port du masque obligatoire dans sa ville, le maire, président de Nice Côte d'Azur et président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur a renforcé les mesures sanitaires en décidant le 5 juin d'interdire l'accès au sentier du littoral le soir à partir de 20 heures et en réglementant l'accès à la plage, suite à "des problèmes de sécurité, de dégradations et d'atteinte à l'écosystème" constatés depuis le début du déconfinement.