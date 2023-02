Laure Guibert (Mystères de l'amour) : Sa fille aînée Louna a hérité de sa beauté, rares photos !

Ce lundi 20 février 2023 est un grand jour Laure Guibert. La comédienne incontournable des Mystères de l'amour fête ses 55 ans ! Un âge qu'elle accueille sans doute les bras ouverts, ayant toujours été très à l'aise avec le temps qui passe. "Je suis comme tout le monde, je vieillis, je fais au mieux pour rester en forme à tous les âges qui passent. Mais je ne prends pas trop la tête. Je suis mieux dans ma tête aujourd'hui qu'à 20 ans, je ne voudrais pas retourner à mes 20 ans", rapportait-elle sur le plateau de Jacky pour IDF1 en 2021.

Il faut dire que Laure Guibert est parvenue à réaliser tous ses rêves. Déjà professionnellement, en se forgeant une carrière grâce à Hélène et les Garçons. C'est en 1992 qu'elle a rejoint le casting de la sitcom, dans le rôle de Bénédicte. Un personnage qu'elle a gardé pour les suites Le Miracle de l'amour, Les Vacances de l'amour et Les Mystères de l'amour, toujours actuellement diffusée le dimanche sur TMC. La partenaire de jeu de Philippe Vasseur et Patrick Puydebat est également très épanouie du côté de sa vie privée.

Laure Guibert est l'épouse du réalisateur Pierre Morel, avec qui elle a eu deux filles : Louna née en 2000 et Sienna née en 2008. La comédienne n'est toutefois pas du genre à exposer son quotidien familial ni à se confier sur le sujet. Son compte Instagram ne compte malheureusement qu'une poignée de photos de ses enfants, et plus particulièrement de l'aînée Louna qui a en tout cas hérité de la beauté de sa mère. Les images d'elle disponibles suffisent en effet pour constater qu'elle est devenue une très belle jeune femme.