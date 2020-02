Laure (The Voice), sa maladie: "Des docteurs me disaient de changer de carrière"

Samedi 15 février 2020, Laure a fait sensation lors des auditions à l'aveugle de The Voice. Avec sa reprise de Je m'appelle Bagdat de Tina Arena, la jeune femme de 26 ans a réussi à séduire Lara Fabian, Amel Bent et Pascal Obispo. C'est d'ailleurs l'équipe de ce dernier qu'elle a fini par rejoindre. Purepeople.com s'est entretenue avec Laure, l'occasion pour la jeune chanteuse de se confier sur la maladie dont elle a été victime et qui aurait pu faire basculer sa vie.

Purepeople : Comment avez-vous vécu votre audition à l'aveugle ?

Laure : Waouh. Comme un rêve ! J'étais super émue, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ils ont dit beaucoup de choses qui m'ont touchées. J'ai été vraiment envahie, ça partait un peu dans tous les sens je pense (rires).

A quoi vous attendiez-vous en participant à l'émission ?

J'étais très stressée pendant des semaines, depuis que je connaissais la date de mon audition à l'aveugle. Le but c'était qu'un [coach, NDLR] se retourne et si ce n'était pas le cas, ce n'était pas grave. Je me disais que je ne lâcherai rien, que j'étais là pour fêter la musique, que c'est de la visibilité et du positif. Et puis tout d'un coup pour moi, jackpot !

Ça faisait longtemps que vous rêviez de faire The Voice ?

Oui et non. J'ai eu une très grosse peur de ça en fait. Si je ne l'ai pas fait jusqu'à présent c'est déjà parce que je ne pouvais pas le faire pendant deux ans, mais j'avais très peur de me présenter, je ne me sentais pas prête. Et puis là c'est vraiment une porte qui s'est ouverte donc je me suis dit 'c'est le moment, je le fais maintenant !'.

Dans l'émission, vous évoquez votre maladie à cause de laquelle vous ne pouviez ni chanter ni parler pendant deux ans. Quelle est cette maladie ?

Cette maladie s'appelle Nash. C'est une maladie qui touche le foie. Tout le monde ne le vit pas de la même manière et chez moi ça a créé un déséquilibre dans tout mon corps. J'avais des taux d'inflammation assez élevés et ma situation empirait jusqu'au moment où j'ai eu des douleurs aux articulations. En parallèle, je m'enrouais mais personne n'avait compris que ça avait un rapport avec le foie. Il n'y a pas un docteur qui a pu faire le lien entre mon foie et ce que j'avais à la voix. Je désespérais un peu. Finalement, un médecin à Paris m'a dit qu'il s'agissait d'une arthrite causée par ce que j'ai eu au foie. Mes cordes vocales ne fonctionnaient donc pas comme il fallait. Le médecin a pu le traiter et maintenant c'est fini, c'est derrière moi. Ça a bien pris sept mois avant d'avoir le bon diagnostic. Avant ça, j'ai eu des docteurs qui me disaient de changer de carrière de passer à autre chose.

Comment avez-vous soigné cette maladie ?

J'ai été soignée par une naturopathe, par des suppléments alimentaires, par un changement d'hygiène de vie à 180°, par plein de trucs verts. On peut dire que j'ai fait une détox mais je n'aime pas du tout ce terme.

Quelles ont été les conséquences au quotidien ?

Que du positif au final. J'ai pris ça comme un combat. Au début je m'en fichais d'être malade, mais je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas chanter. C'était ça qui me peinais le plus dans toute l'histoire. Malade, pas malade, il fallait que je chante ! Donc je me suis dit qu'il fallait que je guérisse à tout prix. Aujourd'hui, je n'ai plus aucune douleur.

