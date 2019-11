Laurel Griggs : Mort brutale de la star de Broadway, à seulement 13 ans

Des obsèques publiques ont été célébrées le 7 novembre 2019, à la chapelle juive de West Riverside, à New York. L'école publique Clinton, où Laurel était scolarisée, a fermé ses portes pendant une demi-journée afin de rendre hommage à la fillette.

Laurel Griggs avait fait ses débuts à Broadway à seulement 6 ans, lorsqu'elle avait rejoint la troupe du musical Cat on a Hot Tin Roof, en 2013. Elle jouait le rôle de Polly, au côté de Scarlett Johansson. Mais elle était principalement connue pour son rôle d'Ivanka dans la comédie musicale ONCE, qui a remporté un prestigieux Tony Award. Elle a joué ce personnage pendant dix-sept mois, entre 2013 et 2015.

En 2016, Laurel Griggs est apparue dans la comédie romantique Café Society (de Woody Allen), où elle a donné la réplique à Steve Carell, Blake Lively et Kristen Stewart. On a également pu la voir dans plusieurs épisodes du night show américain Saturday Night Live.