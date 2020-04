Laurence Boccolini change radicalement de tête, le résultat est surprenant

Le confinement a du bon. Il permet de mettre la main sur des souvenirs qu'on pensait perdus. Laurence Boccolini a d'ailleurs fait de drôles de trouvailles lors d'un rangement visiblement assidu en ce début de semaine, dont une perruque brune. Un accessoire qu'elle n'a pas hésité à revêtir le temps d'une séance photo partagée sur Instagram ce lundi 13 avril 2020, pour son plus grand plaisir mais aussi celui de ses fans. Et pour cause, la transformation est saisissante. "Quand tu retrouves une vieille perruque et que tu te dis que ça va te faire passer le temps. Et je ne sais même pas si elle est dans le bon sens !!!!", a-t-elle inscrit en légende à l'aide d'émojis hilares.

À l'envers ou à l'endroit, Laurence Boccolini a fait l'unanimité ! Tellement convaincus, les internautes lui préfèrent même cette couleur au blond auquel elle nous a habitués ces dernières années. "Ça vous va bien cette couleur de cheveux", "Vous devriez devenir brune", "Quelle belle femme, vous êtes très belle", "Mieux que le blond !!!", "Waouh ça change, je trouve ça plutôt sympa", "Vous devriez tenter le changement", peut-on lire. À la fin du confinement, Laurence Boccolini peut donc ajouter 'coiffeur' sur sa liste des choses à faire.