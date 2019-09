Laurence Boccolini divine au naturel : photo de son "week-end no make up"

Il va falloir se résigner à ne plus voir de photos de personnalités à la plage. Le mauvais temps est de retour en France, l'ambiance est donc plutôt à un bon plaid avec une activité tranquille. Dimanche 29 septembre 2019, Laurence Boccolini par exemple n'avait pas souhaité quitter son nid douillet comme elle l'a révélé sur Instagram.

L'animatrice de TF1 âgée de 56 ans a dévoilé une photo d'elle au naturel, en compagnie de son chat. "Un week end no make up et câlin de chat (miss Ripley) avec pluie battante et pull tout doux qui remplace le soleil... Que demander de plus ? Have a lovely Sunday all ["Passez tous un bon dimanche en français", NDLR]. #enjoy # family #be kind # karma", a-t-elle légendé sa publication. Très vite, ses fans ont tenu à lui faire savoir qu'elle était sublime, même au naturel. Des compliments qui ont, à coup sûr, réchauffé un peu plus encore le coeur de Laurence Boccolini.