Laurence Boccolini : Sa fille Willow attaquée, elle réplique !

Laurence Boccolini est fière de sa fille Willow (5 ans). Régulièrement, l'animatrice de TF1 âgée de 56 ans partage de tendres moments avec sa merveille sur les réseaux sociaux. Et gare à ceux qui oseraient s'en prendre à elle, car la femme de Mickaël Fakaïlo n'hésite pas à sortir les griffes.

Le 23 septembre 2019, Laurence Boccolini a épaulé sa petite Willow afin qu'elle prépare un bon dessert. Afin de faire plaisir à ses parents, elle a concocté un petit tiramisu, de quoi impressionner sa maman. Cette dernière n'a d'ailleurs pas manqué de partager une photo de son oeuvre, sur Instagram. "Tiramisu BY Willow ... tremblez @cyril_lignac @cedricgrolet", a-t-elle légendé sa publication. Et l'un de ses abonnés a jugé bon de critiquer le travail de sa fille.

"Ce n'est pas un peu cramé ?", a écrit l'internaute en question. Ni une, ni deux, Laurence Boccolini lui a répondu le plus calmement possible : "Ben ça se cuit pas le tiramisu, donc c'est un exploit de le cramer... ce que vous voyez ou pas c'est du cacao en poudre : fallait bien quelqu'un pour mettre la touche négative à une gentille photo." Très vite, l'animatrice récemment vue dans Je suis une célébrité, sortez-moi de là et Le Grand Concours des animateurs a reçu le soutien de nombreux abonnés. "Vos messages, vos bravos transmis et montrés à Willow. Qui les yeux affolés m'a dit en chuchotant : 'Y en aura jamais jamais assez pour tous tes amis du stagram maman.' Merci pour votre bienveillance elle est heureuse de vous avoir montré son oeuvre... Ah les mamans on peut pas s'empêcher de crâner un peu non ?", a-t-elle donc écrit pour les remercier.