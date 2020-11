Laurence Boccolini : "Le deal" passé avec son mari après leur mariage

Le public a tendance à l'oublier, mais Laurence Boccolini n'est pas un coeur à prendre. La présentatrice de France Télévisions - que les téléspectateurs de France 3 découvriront samedi 21 novembre dans la série Mongeville - est mariée à Mickaël Fakaïlo. Une belle idylle qu'elle ne souhaite pas médiatiser et on sait pourquoi !

C'est lors de l'émission Mister France 2003, où le beau brun était Mister Tahiti et a terminé 2e dauphin du concours, que Laurence Boccolini et le beau brun (âgé de dix-neuf ans de moins qu'elle) se sont rencontrés. Depuis, ils ne se sont plus jamais quittés. Le couple s'est marié le 31 juillet 2004 lors d'une cérémonie discrète à Presles-en-Brie (Seine-et-Marne). A l'époque, la présentatrice de 57 ans avait accepté que des photos de cette union soient dévoilées dans le magazine Gala. "Le jour de notre mariage, on a fait des photos pour un magazine, histoire d'être tranquilles une fois pour toutes. Même s'il reste le dauphin de Mister France, mon mari a un peu changé, et on ne le reconnaît pas. Il travaille, je ne vous dirai pas où, et on lui fout une paix royale", expliquait-elle en 2017 à Télé Loisirs.

Pourquoi Laurence Boccolini n'expose pas Mickaël Fakaïlo

Depuis, ils appliquent la citation "pour vivre heureux vivons cachés", notamment parce que Mickaël Fakaïlo ne souhaite pas être sous le feu des projecteurs. Laurence Boccolini n'a en effet plus jamais posé à ses côtés alors qu'elle se plaît à partager son quotidien sur Instagram. Un détail qui n'a pas échappé à un internaute qui s'est permis une petite remarque en janvier dernier. En commentaire d'une photo sur laquelle la maman de Willow a posé avec l'un de ses amis, son abonné a écrit : "Vous avez publié les photos de votre mariage. Et ensuite, vous revendiquez le respect de votre vie privée. Où est la logique ? Dans votre compte Instagram, vous montrez votre chat, votre baguette de pain, vous parlez de votre fille, vous évoquez vos problèmes de santé, mais bizarrement, vous ne mentionnez jamais votre mari. Où est-il ?" Agacée, Laurence Boccolini a donc tenu à lui remettre les pendules à l'heure. "Ça s'appelle la liberté d'expression... Voire la démocratie. Je parle de ma baguette de pain et de mes chats et de MA maladie. Avez-vous déjà vu des photos de ma fille dans les magazines ? Non, c'est son histoire à elle. Vous avez vu des photos de mon mariage en 2004 oui, et plus rien. Jamais. Car c'est notre histoire et son histoire et c'était le deal : vous avez vu, vous ne verrez plus."

Inutile donc de lui demander une photo de son mari qu'elle souhaite préserver, à l'instar de sa petite Willow dont la bouille n'est jamais dévoilée sur le réseau social. "J'ai décidé de protéger ma vie privée. Mickaël n'avait rien demandé, il est content qu'aujourd'hui plus personne ne le reconnaisse. C'est une partie de ma vie que je laisse dans l'ombre", expliquait Laurence Boccolini à Gala en septembre 2020.