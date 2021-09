Laurence Boccolini : Photos de ses fesses, insultes physiques... elle est violemment attaquée

En 2020, Laurence Boccolini a rejoint le groupe France Télévisions. La présentatrice de 58 ans a notamment hérité du jeu télévisé Tout le monde veut prendre sa place sur France 2, après la départ de Nagui. Ainsi, elle a fait ses premiers pas dans le programme le 9 août 2021 pour le plus grand plaisir de ses fans. D'autres téléspectateurs étaient moins enchantés de la voir dans leur petite lucarne et l'ont fait savoir de façon très virulente.

La maman de Willow (7 ans) était invitée chez Sud Radio ce vendredi 24 septembre. Et elle est revenue sur les critiques dont elle fait parfois l'objet. "C'est violent. J'ai eu le droit à toutes les insultes physiques, sur ma vie personnelle, sur tout. C'est incroyable comme on veut essayer de m'atteindre. Si vous ne m'aimez pas en tant qu'animatrice je peux comprendre, mais pourquoi m'attaquer sur tout le reste. Et ça, c'était difficile le premier mois", a tout d'abord confié Laurence Boccolini.

Avec le temps, la présentatrice a appris à ne plus lire les critiques. Mais, bien qu'elle n'a plus Twitter et Facebook, certains se permettent de se rendre sur son compte Instagram afin de poster des commentaires négatif. "Il y en a qui ont envoyé des captures d'écran de mes fesses à la télé en disant : 'Est-ce que avec la redevance, on est obligé de voir ça ?' Même si ça me touche, ça fait belle lurette que je ne me sens pas définie par la haine des autres. Je ne les connais pas. Que ce soit des gens qui disent du mal de moi en télé ou des personnes qui écrivent des horreurs... je n'aime pas tout le monde, donc je comprends qu'on ne m'aime pas. Mais ça ne définit pas mon travail, ni ce que je vais faire et mes décisions", a poursuivi Laurence Boccolini.

L'épouse de Mickaël Fakaïlo préfère se concentrer sur ses projets, parmi lesquels Tout le monde veut prendre sa place. "On s'éclate vraiment, maintenant on a trouvé notre rythme", a-t-elle précisé. Aucune critique ne pourrait lui faire arrêter la télé donc. Et heureusement !