Laurence Boccolini dans Tout le monde veut prendre sa place : tendre message à Nagui pour sa première

Evènement ce lundi 9 août 2021, sur France 2. Les premiers pas de Laurence Boccolini, aux commandes de Tout le monde veut pendre sa place, ont été diffusés en ce début de semaine. Et, pour son coup d'envoi, la présentatrice de 58 ans n'a pas manqué d'avoir une tendre pensée pour son prédécesseur Nagui.

C'est en avril dernier que l'époux de Mélanie Page avait annoncé qu'il ne serait pas de retour dans Tout le monde veut pendre sa place pour la nouvelle saison. Il a donc fallu trouver une nouvelle personne pour lui succéder et c'est Laurence Boccolini qui a décroché le job. Ainsi, c'est elle que les téléspectateurs de France 2 ont découvert aujourd'hui. C'est à l'aise et rayonnante qu'elle a confié d'entrée : "Bonjour et bienvenue sur le plateau de Tout le monde veut prendre sa place. Merci de me laisser désormais rentrer chez vous à midi et puis un énorme bisou à Nagui qui m'a laissé les clefs. Coeur sur toi mon copain. I love you."

Laurence Boccolini a ensuite accueilli Samuel, le champion du moment qui cumulait 36 victoires et possédait 37 700 euros de gains. La maman de Willow a été enchantée de faire sa connaissance, ainsi que celle de ses concurrents qui ont découvert en début d'émission la nouvelle épreuve. Celle de "la question pour tous", une question posée à l'ensemble des candidats avant leurs deux questions individuelles.

Interrogée par Télé Loisirs, Laurence Boccolini n'a pas caché qu'elle a été surprise qu'on lui propose de reprendre les rênes de ce jeu télévisé culte et à succès. "Je n'ai pas su quoi répondre. Pour le coup, c'est un véritable challenge de prendre sa place ! C'est pour cette raison que j'ai demandé à la production de faire un pilote de l'émission pour savoir si je me sentais bien dans le format, dans la mécanique du jeu", a-t-elle expliqué. Ce défi, elle a finalement accepté de le relever, preuve qu'elle était à l'aise. Et elle a pu compter sur le soutien de Nagui : "Il m'a envoyé un petit mot en me disant : 'Amuse-toi, c'est cool, je suis content pour toi.'"

Laurence Boccolini a précisé qu'elle souhaitait mettre sa patte et sa personnalité. Un changement que le public apprécie puisque sur les réseaux sociaux, elle a reçu de nombreux compliments. Une première réussie donc !