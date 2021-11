Laurent Boutonnat en deuil : sa mère Marielle est décédée

Le musicien, auteur-compositeur et producteur Laurent Boutonnat est en deuil. L'ex-compagnon de Mylène Farmer a perdu sa mère, Marielle Boutonnat, décédée le 18 novembre dernier.

La cérémonie religieuse s'est déroulée ce lundi 29 novembre 2021 à 10h30 en l'Église Saint Pierre de Chaillot dans le XVIe arrondissement de Paris, comme l'a rapporté le journal Le Figaro. Marielle Boutonnat a fait partie du Ministère des Affaires sociales (aujourd'hui Ministère des Solidarités et de la Santé) en tant que conseillère au "Programme d'éducation à la vie". Elle a présidé l'association Europe-Passion et a été secrétaire générale du Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale.

Laurent Boutonnat, auteur-compositeur, a réalisé les films Giorgino et Jacquou le Croquant (sorti en 1994 et 2007). Il a partagé la vie de Mylène Farmer, a produit de nombreux clips et composé et écrit certains de ses tubes comme Libertine. Laurent Boutonnat a également travaillé sur plusieurs albums de Mylène Farmer : Avant que l'ombre, Point de suture, Innamoramento, Anamorphosée... Il a aussi collaboré avec Alizée, en produisant les clips de Moi...Lolita, J'ai pas vingt ans et Parler tout bas.

En 2018, Mylène Farmer expliquait dans quelles circonstances elle a fait la connaissance de Laurent Boutonnat. A Anne-Claire Coudray, elle a confié : "J'ai rencontré Laurent Boutonnat quand je suis sortie du cours Florent. On avait un amour commun pour le cinéma aussi, c'est pourquoi on a fait aussi ces clips qui sont très longs, avec cet amour du cinéma, de l'image."

Marielle Boutonnat laisse derrière elle son mari Pierre-Louis Boutonnat, qui a dirigé la Croix-Rouge et a reçu la Légion d'honneur et l'ordre national du Mérite, ainsi que leurs cinq enfants Laurent, Caroline, Bénédicte, Stéphanie et Dominique Boutonnat, producteur et président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Marielle Boutonnat était l'heureuse grand-mère de douze petits-enfants.

Nos sincères condoléances à la famille.