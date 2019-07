Laurent de Belgique : Au téléphone en plein défilé de la Fête nationale...

A l'issue de la parade, il a semble-t-il signé une sortie tout aussi peu respectueuse, refusant de serrer la main au personnel politique venu saluer la famille royale. Il aurait en particulier soigneusement évité Charles Michel, l'actuel Premier ministre de la Belgique, marmonnant quelques mots hostiles à l'attention de la princesse.

L'an passé, le prince Laurent a vu sa dotation royale - déjà remise en question depuis des années en raison de ses agissements polémiques - rabotée de 15% à une large majorité par la Chambre des représentants en représailles suite à sa participation en uniforme à une réception de l'ambassade de Chine sans en avoir reçu l'autorisation préalable requise. Un incident qui faisait désagréablement écho, pour le gouvernement, à un scandale de 2011 : cette année-là, le fils cadet du roi Albert II s'était rendu en République démocratique du Congo - ancienne colonie avec laquelle les relations étaient sensibles - au mépris des instances de l'Etat et de la famille royale. L'affaire avait provoqué d'énormes remous et, en guise de punition, le prince Laurent s'était vu écarter d'un certain nombre d'engagements royaux ; il avait même été privé de participer à la Fête nationale.

Père de trois enfants (la princesse Louis, 15 ans, et les princes Nicolas et Aymeric, jumeaux de 13 ans) et crédité malgré les scandales d'un certain capital sympathie auprès d'une partie de ses compatriotes, notamment en raison de ses engagements en faveur des animaux et aussi, sans doute, de sa nature plus ouverte que son frère le roi, Laurent de Belgique avait été gravement affecté en 2014 par une pneumonie qui avait failli lui être fatale. L'épisode avait mis à très rude épreuve les liens au sein de la famille royale, faisant apparaître de profondes dissensions.