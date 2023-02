Laurent Garnier : Le DJ marié depuis 25 ans à la discrète Delia, rare photo du couple solide

La personne pour qui reviennent ces tendres mots est Delia Garner, une Anglaise originaire de Londres. Elle est traductrice et a fondé avec son amie Bella Ivins une agence de traduction qui répond au nom savoureux de Fish & Chips. On peut ainsi en savoir plus sur celle qui accompagne le DJ de son coeur. Détentrice d'un Master en Français et Théâtre de l'Université de Londres (Goldsmiths College), elle a rejoint la France en 1995. Elle a notamment oeuvré à Paris pour Radio Nova (label manager), PIAS France (label manager), MIDEM (responsable programmation) et le Sonar Festival (responsable marketing international).

Aujourd'hui, Delia et Laurent Garnier vivent dans le sud de la France, menant une existence paisible parfois secouée par la musique toujours aussi puissante de monsieur ! Sa dernière publication sur Instagram le montre en pleine action au Nouveau Gare au Théâtre, situé à Vitry-sur-Seine le 28 janvier.