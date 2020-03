Laurent Kerusoré accusé de ne pas respecter le confinement, il s'explique

Voilà déjà une semaine que le confinement a été imposé par le gouvernement jusqu'à nouvel ordre. Si les villes sont devenues désertes, certaines personnes continuent de sortir sans motif particulier et se regroupent encore parfois. Ce qui a le don d'agacer Laurent Kerusoré.

Sur Instagram ce dimanche 22 mars 2020, le comédien de Plus belle la vie a donc pris la parole pour rappeler à l'ordre les plus inconscients. "Bonjour les amours, j'espère que vous allez bien. Je ne vais pas râler parce que nous sommes dimanche matin mais quand je regarde les informations nationales et que j'entends les réflexions de certaines personnes qui bravent l'interdiction, je m'énerve, oui je m'énerve quelque peu. Car nous sommes vraiment en état de guerre, et quand on est en guerre en général et qu'on risque de sortir dans la rue, on peut se prendre une balle perdue. Et bah voilà, le coronavirus c'est comme une balle perdue", a-t-il estimé. Et de poursuivre : "Alors restez chez vous, prenez soin de vous. C'est le mot d'ordre hein, je crois que tout le monde l'a compris. Enfin, pas tout le monde hélas. Si on reste bien confinés, ça ne durera que 40 jours, si on ne reste pas confinés ça va durer... bah on sait pas. Et ça c'est risqué."

Si son initiative était d'éveiller les consciences, Laurent Kerusoré a plutôt irrité sa communauté. En effet, les internautes ont vu d'un mauvais oeil cette vidéo prise en extérieur. "Je vous trouve quelque peu déplacé dans vos propos alors que vous postez quotidiennement vos sorties en campagne", s'est notamment insurgé l'un d'entre eux. Ne voulant laisser de place à aucune polémique, l'acteur a aussitôt répliqué via sa story. "Certes je suis dehors, en pleine campagne mais il se trouve que ce chemin se trouve au fond du jardin. Voilà j'ai très bien saisi le message de notre président et je ne donne aucune leçon ! Il y en a qui parlent de leur salon moi du fond de mon jardin ! Ou est le problème ? Sur ce, bon dimanche."