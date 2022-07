Laurent Kerusoré célibataire : sa grande décision pour se remettre de sa rupture

Au début du mois de juillet, Laurent Kerusoré offrait une interview à Gala pour laquelle il annonçait être un coeur à prendre. Une mauvaise nouvelle pour le comédien qui doit déjà faire face à l'arrêt de Plus belle la vie, la série dans laquelle il joue depuis dix-sept ans. Qu'à cela ne tienne, l'interprète de Thomas Marci croit encore à l'amour. "Je vous lance une annonce : je cherche un mari désespérément", ironisait-il.

Contacté par Ici Paris, Laurent Kerusoré est revenu sur ses propos et s'est confié sur sa vie de célibataire, qu'il avoue vivre plutôt bien malgré la déception qu'il a vécu. "Je me suis fait avoir, comme d'habitude. Ma maman me dit que je suis trop naïf. Pour autant, je ne voudrais pas être à la place de ces garçons qui ont profité de moi. Je préfère être à la mienne. Et ce n'est pas grave d'être à nouveau célibataire ! Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'amoureux que je vis sans amour. J'ai plein d'amour à donner à mes amis, et ils en ont plein à me donner. Cela me suffit pour le moment", a-t-il déclaré.

Laurent Kerusoré parvient justement à s'épanouir à une centaine kilomètres de Marseille, dans une grande maison, avec ses chiens qui ne se gênent d'ailleurs pas à prendre la place d'un futur compagnon dans son lit. "J'ai quitté la Canebière. J'habite désormais dans les gorges du Verdon. Et il est hors de question de revenir à Paris quand tout sera terminé ! Je suis trop bien dans ma campagne, avec mes chiens, ma lavande, mes collines et mes amis !", a-t-il assuré. Qui plus est, l'acteur de 48 ans a pris une grande décision. En effet, il devrait bientôt être rejoint par l'une des personnes les plus importantes pour lui : sa maman. "Et puis, j'ai proposé à ma maman, France, qui vivait en Bretagne, de venir emménager dans une petite maison près de chez moi. On est indépendants, mais très proches. C'est mon idole, la seule femme de ma vie !", apprend-t-on.

Laurent Kerusoré sera donc très bien entouré et soutenu pour la suite. Nul doute qu'en plus de l'aider à bien vivre son célibat, cela l'aidera également à digérer la fin de Plus belle la vie. À noter que lors de son interview, Laurent Kerusoré a indiqué n'avoir pour l'heure reçu "aucune proposition" mais être "très confiant" pour son avenir.