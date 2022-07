"Je me suis encore fait avoir..." : Laurent Kérusoré a rompu avec son compagnon, il s'explique

Il est l'une des stars de Plus belle la vie. Laurent Kérusoré interprète depuis de longues années Thomas Marci dans le célèbre feuilleton de France 3 qui s'arrête en cette fin d'année 2022. De son côté, le comédien de 47 ans a déjà d'autres projets, surtout d'ordre privés. Lors d'une interview accordée à nos confrères de Gala, il en dit plus et fait quelques révélations sur sa vie de couple.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas la joie... "Je me suis encore fait avoir", lance alors Laurent Kérusoré. Et de poursuivre : "Je suis heureux dans beaucoup de domaines, mais en amour, on ne peut pas dire que je le sois vraiment." Sans trop rentrer dans les détails, celui qui a récemment eu le coeur brisé après la mort de sa "pétillante Rosy" confie être "trop naïf" en amour, face à ceux qui s'avèrent être mal intentionnés à son égard. "Après, oui, j'aimerais rencontrer quelqu'un et être père, mais je me dis que peut-être que ça viendra un jour, on verra, poursuit-il. Je vous lance une annonce : je cherche un mari désespérément." Des confidences on ne peut plus sincères...

Rappelons qu'en juillet 2021, il y a donc un an tout pile, Laurent Kérusoré avait déjà fait quelques confidences à propos de sa vie amoureuse. Auprès de nos confrères du magazine Gala, il révélait à l'époque être un homme comblé mais discret. "Aujourd'hui, je protège beaucoup ma vie privée. On ne voit jamais mon ami, par exemple. Mon nouvel amour, je le protège de tout ça", avait-il déclaré. Depuis, le couple a semble-t-il rompu... Une chose est sûre : l'acteur ne s'est pas exprimé publiquement sur le sujet. Toutefois, il avait à la même époque évoqué sa difficulté à trouver un homme qui l'aime pour sa personne et non pour son portefeuille. "Vous savez, en amour, les garçons me considérait souvent comme une carte bleue, car je suis quelqu'un d'assez généreux", avait-il déploré. Et de poursuivre : "Mais c'est vrai que beaucoup d'acteurs ont cette difficulté, mais maintenant, à 47 ans, je vous assure que j'ai du nez."

Dans le même temps, le charmant quadragénaire évoquait son désir de paternité. "J'ai toujours rêvé d'avoir une famille. Mais disons que c'est peut-être en train de se faire", avait-il déclaré. Un projet finalement retardé...