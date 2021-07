Laurent Kérusoré en couple et bientôt papa ? Il fait de rares révélations sur sa vie privée

Avec le temps, Laurent Kérusoré a appris que, pour vivre heureux, vivons cachés. Ainsi, après avoir longtemps exposé sa vie privée sur les réseaux sociaux, le comédien privilégie désormais la discrétion. Lors de sa dernière interview accordée à Gala, il a tout de même fait des confidences très personnelles, plus particulièrement sur son couple.

"Aujourd'hui, je protège beaucoup ma vie privée. On ne voit jamais mon ami, par exemple", a-t-il déclaré au détour d'une question portant sur l'homophobie dont il a été victime. C'est d'ailleurs ce fléau qui l'a en parti poussé à ne plus mettre en avant ses relations amoureuses. "Mon nouvel amour, je le protège de tout ça", a-t-il encore confié à nos confrères.

Laurent Kerusoré n'a désormais qu'un souhait : que cette idylle dure pour toujours. Et pour cause, l'acteur star de Plus belle la vie a connu de nombreuses déceptions amoureuses ces dernières années. La faute notamment à des personnes en qui il ne pouvait pas faire confiance. "Vous savez, en amour, les garçons me considérait souvent comme une carte bleue, car je suis quelqu'un d'assez généreux", a-t-il déploré.

L'acteur est donc heureux de pouvoir assurer que son nouveau compagnon n'est en rien après son argent. "Là, j'ai trouvé ! Mais c'est vrai que beaucoup d'acteurs ont cette difficulté, mais maintenant, à 47 ans, je vous assure que j'ai du nez", promet-il. Très confiant, Laurent Kerusoré se dessine même un avenir avec son chéri dans lequel se trouverait un enfant. "J'ai toujours rêvé d'avoir une famille. Mais disons que c'est peut-être en train de se faire", a-t-il laissé entendre. Pour rappel, l'interprète de Thomas Marci avait déjà envisagé l'adoption mais sans jamais se lancer dans les démarches, pris de gros doutes.