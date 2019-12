Laurent Kerusoré a rompu avec son compagnon : "tomber amoureux peut faire mal"

En septembre dernier, Laurent Kerusoré présentait son nouveau compagnon au grand public. Sur Instagram, l'acteur emblématique de Plus belle la vie (France 3) postait une photo de lui en compagnie de celui pour qui il avait craqué et se disait sur un petit nuage. "C'est si bon ! #amour #amoureux #pourtoujours #bonheur", pouvait-on lire.

A 45 ans, et après de nombreuses déceptions amoureuses, Laurent Kerusoré semblait donc avoir trouvé l'amour avec un grand A. Seulement voilà, lundi 2 décembre 2019, l'interprète de Thomas Marci a finalement révélé qu'il n'en était rien et qu'il était de nouveau célibataire. Pour ce faire, il a publié une vidéo de lui où l'on peut voir comme de la pluie couler sur son visage. En légende, il raconte : "Humeur du jour... quand tu saisis que tomber amoureux peut faire très mal. Je vous souhaite malgré tout une belle semaine. La mienne risque d'être morose. Rassurez-vous je m'en remettrai comme toujours. C'est juste qu'à mon grand âge, la cicatrisation reste beaucoup mais alors beaucoup plus longue. Je vous embrasse et vive la vie après tout ! Car je vous ai vous ! Et ça ce n'est pas rien."

En hashtags, il a joint les mots "chagrin d'amour" et "triste", de quoi inquiéter les internautes. Ces derniers se sont alors empressés de le consoler avec des messages de soutien. "Courage à vous Laurent", "Sache que tu n'es pas seul, on t'aime", "Un gros câlin virtuel mais réconfortant", lit-on.

Cette douloureuse rupture survient alors que Laurent Kerusoré est accaparé par la sortie de son premier livre autobiographique, A pleine vie, et bien sûr par les tournages de la fiction de France 3. Heureusement, le comédien est certain de retrouver le sourire grâce à son entourage, dont sa meilleure amie Laetitia Milot et ses fidèles compagnons à quatre pattes.